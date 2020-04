Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, torna sulla decisione relativa ai Palii, che potrebbero slittare di data o essere definitivamente rimandati al 2021. "E' stata presa all’unanimità - spiega. - Davanti alla gravità del momento, le contrade e i loro rappresentanti dimostrano uno straordinario senso di responsabilità. Non è stato facile, all'idea di spostare le Carriere in date diverse non ci siamo certo arrivati a cuor leggero, la tradizione e il rispetto delle regole e del rito sono fondamentali nella nostra Festa, ma così abbiamo lasciato una porta aperta per non dover annullare il Palio. Quello che potrà succedere il 10 di maggio non lo sappiamo neanche noi, le regole vengono dettate dalla normativa nazionale. Se purtroppo questa specie di coprifuoco dovesse proseguire e dovessimo trovarci a correre a porte chiuse, senza il popolo, dovremo valutare l’annullamento di entrambi gli appuntamenti, magari ripiegando sull'idea di uno Straordinario: è vero che, da regolamento, la decisione va presa entro il 31 marzo, ma le condizioni eccezionali in cui ci troviamo danno margini di manovra".