Il sito internet TuttoC ha pubblicato un'inchiesta in cui ha analizzato i tifosi delle squadre di serie C, dividendoli per regioni e stilando una classifica della media spettatori. Per quanto riguarda la Toscana, il territorio senese apre e chiude tale graduatoria. In testa, infatti, c'è saldamente la Robur, con 2622 presenze sugli spalti, davanti all'Arezzo. Terzo gradino del podio per la Carrarese. L'ultima piazza, invece, è detenuta dalla Pianese, che paga il fatto di aver sempre giocato in trasferta: le zebrette, infatti, disputano a Grosseto le proprie sfide casalinghe, a cui ha assistito una media di 196 irriducibili appassionati, pronti ad affrontare il viaggio di andata e ritorno.

Vediamo dunque la classifica completa: 1) Robur Siena (2622); 2) Arezzo (1936); 3) Carrarese (1215); 4) Pistoiese (848); 5) Pontedera (612); 6) Pianese (196).