Coronavirus, negozio ottico di Siena dona gratis lenti a contatto a medici, forze dell'ordine e volontari

Importante iniziativa solidale del centro ottico Punto di Vista di Siena legata all'emergenza Coronavirus. In collaborazione con l'azienda ferrarese di lenti a contatto Occhio per Occhio, ha deciso di fare la propria parte: "Abbiamo pensato di fare cosa gradita andando a regalare una confezione di lenti a contatto giornaliere da 32 lenti a tutti gli operatori che stanno lavorando per fermare questo nemico invisibile. Un piccolo contributo che ci auguriamo possa essere d'aiuto a chi sta in prima linea, per noi" spiegano i titolari del negozio senese, Matteo Bernazzi e Antonio Miranda.

Possono essere ordinate gratuitamente lenti giornaliere sferiche, toriche per astigmatismo e multifocali, semplicemente contattandoci ai recapiti (333-7545239 e 3478084516) e indicando nome, cognome, ospedale/clinica e reparto o ambito lavorativo (forze armate, protezione civile, pubblica assistenza) e la gradazione delle lenti (ove possibile anche la marca).