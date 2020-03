Coronavirus, 30 pazienti in terapia intensiva su 40 posti disponibili nell'Asl Sud Est. In Toscana sono 344

Coronavirus, attualmente in Toscana sono ricoverati in terapia oltre 270 pazienti, numero stabilizzato negli ultimi giorni. A comunicarlo in una nota è la Regione Toscana.

Sono 135 in Area Vasta centro; 113 in Area Vasta nord ovest; 30 in Area sud est (Siena, Grosseto, Arezzo).

La vera risposta positiva è che sono attualmente disponibili in Toscana 344 posti letto intensivi e 29 subintensivi (167 AV centro; 135 AV nord ovest; 40 AV sud est).

La percentuale dei ricoverati sul numero dei casi positivi si sta riducendo in Toscana: si è passati dall’iniziale 50% all’attuale 33%, anche come conseguenza dell’emergere di casi lievi. Si registrano tuttavia forti variazioni tra le tre aree vaste (AV centro 48%; AV nord ovest 28%; AV sud est 18%. In parte come conseguenza di ciò, anche le percentuali dei ricoveri in terapia intensiva sono variabili, anche se in modo più limitato (AV centro 18%; AV nord ovest 22%; AV sud est 21%).