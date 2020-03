In tempo di Coronavirus, è inevitabile che salti fuori qualcuno che prova ad approfittare della situazione per mettere a segno affari altrimenti impensabili. Ne sa qualcosa un noto imprenditore immobiliare, che opera in Valdichiana e Valdorcia e che ha ricevuto una mail a dir poco choccante da un potenziale cliente austriaco. L'autore del messaggio, dopo aver individuato sul sito dell'agenzia un casolare nei pressi di Pienza, ha specificato: "Dato che le persone in Italia stanno andando in bancarotta a causa del virus, se siete disponibili ad offrirci una riduzione del prezzo del 55%, verremo a vederlo non appena terminato il pericolo".

La risposta del professionista, dopo un iniziale momento di furia e sorpresa, merita di essere riportata integralmente: "La ringrazio per il Suo interesse. Tuttavia non prevediamo la possibilità di offrire una riduzione del prezzo del 55% come da Lei desiderato. Vede il nostro Paese si è sempre rialzato dalle prove peggiori a cui la Storia lo ha sottoposto, ci rialzeremo anche questa volta. Fra le altre cose deteniamo oltre il 70% del patrimonio storico, artistico e culturale globale. Nel Mediterraneo inoltre sono fiorite le maggiori Civiltà dell'antichità. Civiltà che hanno condiviso cultura, progresso e conoscenza. Credo che anche Lei si trovi nella sua abitazione, così avrà sicuramente il tempo di tradurre questa mail, quindi Le scrivo in italiano e la invito a tradurre anche questo antico detto: «Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani. Ma i leoni rimangono leoni ed i cani rimangono cani»".