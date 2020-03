Coronavirus, 15 nuovi casi a Siena: quattro persone ricoverate. Otto contagi a Grosseto e sei ad Arezzo

Coronavirus, ci sono 15 nuovi casi in provincia di Siena.

Nella zona dell’Amiata senese e Val d’Orcia: una donna di 43 anni, in sorveglianza attiva domiciliare; un uomo di 70 anni, ricoverato presso le Malattie Infettive di Arezzo; un uomo di 80 anni, ricoverato presso le Malattie Infettive di Arezzo.

Nella zona senese: una donna di 49 anni, in sorveglianza attiva domiciliare; una donna di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare; un uomo di 62 anni, in sorveglianza attiva domiciliare; una donna di 63 anni, in sorveglianza attiva domiciliare; una donna di 72 anni, in sorveglianza attiva domiciliare; un uomo di 75 anni, in sorveglianza attiva domiciliare; una donna di 79 anni, in sorveglianza attiva domiciliare; una donna di 71 anni, in sorveglianza attiva domiciliare; una donna di 73 anni, in sorveglianza attiva domiciliare.

Nella zona della Val di Chiana senese: una donna di 58 anni, in sorveglianza attiva domiciliare; una donna di 88 anni, ricoverato presso le Malattie Infettive di Arezzo; un uomo di 82 anni, ricoverato presso le Malattie Infettive di Arezzo.

Nella zona Asl Sud Est della Toscana ci sono anche sei casi ad Arezzo e otto a Grosseto.