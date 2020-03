Siena, donna si scaglia contro i poliziotti che fanno i controlli per il rispetto del decreto Coronavirus

Ha dato in escandescenze appena ha visto la Polizia di Stato, urlando frasi offensive contro gli agenti. Per questo una donna, italiana di 45 anni è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per la violazione alla normativa in materia di prevenzione del contagio del COVID 19.

Nella serata di martedì, i poliziotti delle Volanti della Questura di Siena, stavano effettuando i controlli nella zona di Cavour, quando hanno udito, da lontano, le urla di una donna che proferiva frasi offensive nei loro confronti.Si sono avvicinati e lei, peraltro già nota alle Forze di Polizia, si è scagliata contro l’autovettura di servizio.

Gli agenti hanno cercato di calmarla in sicurezza ma, dopo qualche attimo di agitazione, non riuscendo a garantire la loro tutela e quella della donna, l’hanno fatta salire sull’auto di servizio per condurla in Questura.

Una volta in ufficio, la 45enne è stata invitata a compilare il modulo dell’autocertificazione previsto.

Lei, rivolgendosi in modo offensivo ed oltraggioso verso i poliziotti, non ha saputo giustificare il motivo per cui si trovava in giro e si è rifiutata di compilare il modulo, sottolineando che non le importava niente.

All’esito degli accertamenti, da cui è emerso tra l’altro che era già stata sottoposta alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale da parte del Questore di Siena, emesso lo scorso novembre, è stata denunciata.