Coronavirus, 23 denunciati in un giorno dai carabinieri a Siena: otto immigrati facevano una grigliata

Coronavirus, continuano incessanti i controlli dei carabinieri della provincia di Siena. Nelle ultime 24 ore ben 23 persone sono state denunciate per “inosservanza di un provvedimento dell’autorità.

Particolarmente significativo è stato l’episodio verificatosi alle terme di Petriolo, località particolarmente battuta dai carabinieri della stazione di Monticiano competente per territorio. È stato così che i militari hanno avvistato, identificato e denunciato un 55enne nato e residente a Grosseto, operaio con precedenti denunce a carico, che stazionava in quell’area da solo a godere di quello splendido ambiente.

Poco distante, otto operai afghani residenti in Valdelsa andavano preparando una grigliata di carne su un barbecue per festeggiare il fine settimana. Solo uno di loro indossava una mascherina, quello che affrontava i fumi della carbonella. Naturalmente i preparativi del pranzo sono stati interrotti d’autorità, le persone identificate, allontanate in direzione delle loro abitazioni e denunciate alla Procura della Repubblica. Gli altri episodi sono relativi soprattutto a persone che, in auto o a piedi, sono state fermate in varie località e non hanno saputo dare ragionevole contezza della loro presenza lontano dal domicilio.