Coronavirus, il Comune di Siena dona 10mila mascherine all'ospedale Le Scotte

Coronavirus, 10mila mascherine donate al policlinico Santa Maria alle Scotte dal Comune di Siena, grazie alla donazione ricevuta dal distretto industriale di Nantong, nella provincia dello Jiangsu in Cina. "Ringrazio di cuore il Sindaco e la città di Siena tutta, per un gesto di grande solidarietà che ci aiuta a tutelare la sicurezza dell’ospedale e, quindi, tutta la città – dichiara Valtere Giovannini, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese".

In questi giorni inoltre si sono moltiplicate le tante donazioni effettuate all’ospedale da parte di privati cittadini, associazioni, aziende, gruppi di amici che hanno avuto un pensiero per l’ospedale e per tutti i professionisti. «Ringraziamo tutte le persone che hanno donato – aggiunge Giovannini – ci sono persone che lo hanno fatto singolarmente, un gruppo di amici ci ha donato le quote del Fantacalcio, altri hanno attivato raccolte fondi su piattaforme web, tra cui l’iniziativa “Siena Canta”. Abbiamo ricevuto anche la donazione di un ecografo da parte di Legacoop Toscana e altre donazioni dal Cral Etruria e ChiantiBanca, tutti in campo per aiutare la nostra sanità ad affrontare questo momento".

Per donazioni http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/sostienici.