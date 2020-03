Coronavirus, a Siena infermiera positiva viola la quarantena e va a trovare il padre

Coronavirus, altro episodio incredibile in provincia di Siena. La pattuglia dei militari di San Gimignano ha accertato che una donna positiva al virus e di conseguenza in quarantena, si è recata a casa del proprio genitore (anch’esso positivo).

L'aggravante è che la donna è una infermiera.

I militari di Siena hanno già annunciato che procederanno penalmente nei confronti della donna. Continuano senza sosta i controlli delle forze dell'ordine per individuare in tutta la provincia di Siena chi non rispetta i divieti imposti dal Governo mettendo a rischio la salute pubblica e contravvenendo a ogni minima e scontata norma di senso civico.