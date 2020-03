Si allunga la lista dei luoghi in cui, per contenere il contagio da Coronavirus, sarà proibito recarsi. Da domani, 20 marzo 2020, fino al 3 aprile, resterà chiuso al pubblico il velopattinodromo dell’Acquacalda. Saranno consentite, ma solo a porte chiuse e senza utilizzare gli spogliatoi o la palestra, le sedute all'aperto di allenamento degli atleti (professionisti e non professionisti) ritenuti di interesse nazionale dal Coni e dalle rispettive Federazioni, in vista della partecipazione alle Olimpiadi di Tokio o a manifestazioni nazionali e internazionali. In queste occasioni, le associazioni e le società sportive saranno tenute, attraverso il proprio personale medico, a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori. Resta obbligatorio il rispetto della distanza di un metro tra le persone.