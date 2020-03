Coronavirus, aumentano i contagi: altri 15 casi a Siena, 7 ad Arezzo e 22 a Grosseto

Coronavirus, ci sono altri 15 casi in provincia di Siena. Ad annunciarlo, nella consueta diretta Facebook giornaliera, il sindaco di Chiusi Juri Bettollini che ha anche parlato dei due nuovi casi nel suo territorio comunale.

In attesa che la Asl Toscana Sud Est comunichi qualcosa in più sulla collocazione geografica, si conferma quindi il trend che vede casi in aumento in tutto il territorio regionale. Nella Sud Est l'aumento più importante riguarda i casi di Grosseto, che nelle ultime 24 ore ha visto i contagi aumentare di 22 unità. Ad Arezzo, invece, si sono registrati sette casi in più.