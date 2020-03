Coronavirus, Scaramelli: "State a casa, pene esemplari contro chi sgarra. A rischio la tenuta della società"

Carlo Pellegrino

La sua guerra e quella della sua famiglia durano ormai da 12 giorni. Da quando, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, Stefano Scaramelli ha capito che qualcosa non andava. Un mal di testa terribile e improvviso, come non aveva mai avuto. “Il giorno dopo ho fatto una cosa che non faccio mai, chiamare il mio medico. Quando è arrivata anche la febbre ho fatto il tampone. Positivo. Io, mia moglie e la mia figlia di 13 anni. Il bimbo, 8 anni, invece no”. Da lì anche il consigliere regionale, presidente della commissione sanità in Toscana, si è ritrovato in trincea.

Come state adesso?

“Ancora non ne siamo fuori. Ci sono stati momenti più o meno difficili, come quando nostra figlia, qualche giorno fa, ha accusato dei forti dolori. Ogni giorno riceviamo la chiamata del medico che aggiorniamo sulle nostre condizioni, viviamo con l’ansia di alzarci e avere problemi a respirare, perché sappiamo che è una cosa che può manifestarsi all’improvviso. Vorremmo mandare avanti il tempo e fare in modo che la malattia faccia il suo corso, ma purtroppo non possiamo. Dobbiamo combattere”.

Si dice che i suoi sintomi non siano stati quelli classici.

“In realtà adesso la valutazione della sintomatologia sta cambiando. Anche forti mal di testa o muscolari, come abbiamo avuto noi, sono riconducibili a un’infezione da coronavirus. Non erano dolori normali, capivamo che c’era un problema”.

Come fate a vivere in isolamento? Chi vi aiuta?

“Facciamo la spesa online e ci viene lasciata fuori dalla porta. Per le medicine ci sono gli amici e i volontari, con la stessa modalità: nessun contatto. Per quanto riguarda i rifiuti al momento li teniamo nel garage, in attesa che anche il gestore capisca come vanno smaltiti”.

Qual è la difficoltà più grande?

“La vita quotidiana in famiglia. Nostro figlio non ha contratto il virus e stargli lontano è difficilissimo. Ovviamente utilizziamo tutte le misure che ci vengono indicate, ma come si fa a non abbracciare un bambino di 8 anni che ha mal di pancia? E’ una situazione surreale. Vivessi da solo sarebbe tutto più facile, ma così a volte è sconfortante, sebbene una degenza a casa sia ovviamente da preferire rispetto a un ospedale”.

Voi non potete muovervi, c’è gente che si ostina ad abusare della possibilità di uscire. Cosa si sente di dire a queste persone?

“Che non possono continuare a scherzare con la vita degli altri. O questo popolo riscopre una forma di rispetto e di altruismo oppure non ne usciamo”.

Anche perché questo virus è molto “democratico”. Politici, calciatori, presentatori televisivi e tanti altri: nessuno è immune.

“Il coronavirus ha tirato una riga, siamo tutti uguali. Ci sono categorie, come i politici, che incontrano molta più gente e che hanno quindi una possibilità maggiore di trasmettere la malattia o di contrarla. In una settimana normale mi capita di vedere forse mille persone, tutto quello che ho potuto fare è stato chiudermi in casa appena sono arrivati i primi sintomi. Ripeto: dobbiamo capire che è necessario azzerare i contatti, io stesso non so come ho contratto il virus. E mi faccia dire un’altra cosa”.

Prego.

“I giovani, un appello a loro. Io ho 43 anni e ho preso il virus, mia figlia è una bambina. Non è vero che il problema è solo per gli anziani. Non è vero, e bisogna capirlo: la gente deve stare a casa”.

Come si ci riesce?

“Se serve anche con pene durissime. Esemplari. Perché è a rischio la tenuta della società”.

Parliamo della situazione in Toscana. Riuscirà questa regione a evitare il dramma che sta vivendo la Lombardia?

“Gli studi dicono che il picco potrebbe arrivare attorno al 27, 28 marzo. Credo che la Toscana abbia fatto tutto quello che poteva per non farsi trovare impreparata. Purtroppo l’Europa e tutto il mondo hanno aspettato troppo, sottovalutando il problema. L’emergenza che sta vivendo la Lombardia ci ha avvisato del rischio che stiamo correndo, ci è servita per capire e per provare a studiare un piano. Avevamo 447 posti in terapia intensiva, adesso con 230 aggiunti e 200 posti potenziali di sala operatoria si può arrivare a un massimo di oltre 800. Abbiamo organizzato una serie di misure a difesa di tutti, soprattutto i pazienti e il personale sanitario. Medici, infermieri e operatori sono i nostri partigiani in prima linea. Le guerre si vincono con il coraggio, ma anche con la strategia e l’organizzazione. E questa è una guerra per liberare la Toscana da un nemico terribile”.

Cosa si sente di dire a chi ha scoperto di essere positivo.

“Di avere coraggio e forza d’animo. Passo le mie giornate al telefono con tante persone che si trovano nella mia situazione o che hanno appena contratto il virus. Dobbiamo prenderlo di petto, non farci abbattere”.

Cosa succederà in Italia quando sarà finita?

“Dopo ogni guerra di liberazione c’è una festa. Sì, una bella festa di liberazione in cui tutto il popolo si ritroverà e ripartirà con più forza di prima”.