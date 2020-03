Primo caso positivo di Coronavirus a Monteriggioni. L'annuncio arriva dal sindaco Andrea Frosini, che commenta: "Speravo di non doverci arrivare ma ho sentito il bisogno di dare di persona la notizia”. Alla persona colpita, che si trova ricoverata al Policlinico delle Scotte di Siena, il primo cittadino fa "un augurio di pronta guarigione”, ma poi definisce grave la situazione di questi giorni e non esclude che anche altre persone, nella cittadina a pochi chilometri dal capoluogo, possano essersi ammalate. Frosini fa un appello: “Siate responsabili, evitate ogni possibile occasione di contagio. Questo è il momento di stare a casa. Si esce esclusivamente per ragioni di lavoro, salute o altre primarie necessità. Solo così verremo fuori da questa fase di difficoltà”.