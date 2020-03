Due contagi a Murlo in pochi giorni, uno confermato solo nella mattina di lunedì 16 marzo, 4 persone in quarantena, un negozio chiuso: sale l'allarme tra gli abitanti dei paesi e delle frazioni murlesi. Sulla serranda abbassata dio una tabaccheria di Vescovado si legge: "Costretti alla chiusura a causa della quarantena preventiva dei proprietari dal 17 al 24 marzo. Vi preghiamo di restare a casa per preservare voi e i vostri cari. Andrà tutto bene". Per tenere a bada le preoccupazioni della popolazione, il sindaco Davide Ricci, nella doppia veste di primo cittadino e medico, è in prima fila per dare spiegazioni a chiunque voglia saperne di più, specialmente su come funziona la filiera dei contatti stretti, un concetto a molti ancora non chiaro.