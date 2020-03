Problemi sul raccordo autostradale Siena-Firenze nel tardo pomeriggio di oggi, 16 marzo 2020, per un mezzo pesante che ha preso fuoco e ha bloccato il traffico tra gli svincoli di Monteriggioni e di Colle di Val d’Elsa, in direzione Firenze, intorno al km 10,500. Molto spavento per gli automobilisti che si sono trovati a transitare sul posto quando si sono sviluppate le fiamme, poi sul luogo è intervenuto il personale dell'Anas per la gestione della situazione. La viabilità è stata deviata allo svincolo di Monteriggioni per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile e ridurre al minimo i fastidi su un'arteria che è sempre molto trafficata.