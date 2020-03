Milo Manara, l'autore del drappellone del Palio del 16 agosto 2019 vinto dalla Selva grazie alla potenza di Remorex scosso, ha voluto mandare, alla sua maniera, un ringraziamento a tutti i medici e infermieri, che in questo momento si trovano in prima fila per debellare l'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto con un'illustrazione pubblicata sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Si vede una donna di spalle, evidentemente un’operatrice sanitaria, che fronteggia senza paura un enorme virus, molto più grande di lei. Eppure, come un'eroina di altri tempi, lo guarda a testa alta, ferma nella sua posizione per sbarragli la strada e impedirgli di passare e di vincere. Il commento del maestro è una sola parola, ma piena di significato: "Grazie".