Coronavirus, primo morto a Siena: era ricoverato alle Scotte dal 7 marzo

Coronavirus, c'è il primo morto in provincia di Siena.

Si tratta di un ottantottenne di Poggibonsi, ricoverato alle Scotte dal 7 marzo.

Spetterà in ogni caso all’Istituto di sanità superiore attribuire le morti al coronavirus in Toscana: si tratta infatti di persone, come nel caso dell'anziano di Poggibonsi, da 70 a 98 anni, affette da più patologie.

I numeri che fotografano la situazione toscana a domenica 15 marzo sono quelli che l'assessorato al diritto alla salute ha trasmesso entro le 16.30 al Ministero. Per questo potrebbero esserci dati diversi nelle comunicazioni delle aziende sanitarie che arrivassero più avanti nel corso del pomeriggio.



Continuano anche i controlli delle forze dell'ordine per far rispettare i divieti.