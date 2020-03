La cugina muore a 17 anni, lui non può raggiungerla a Siena: raccolta fondi per ricordarla e aiutare il Meyer

Profondo cordoglio ha destato a Sinalunga e in tutta la provincia di Siena la morte di una ragazza di 17 anni, sconfitta da una lunga malattia.

Suo cugino, che non si trova a Sinalunga, per le normative sul coronavirus non ha potuto raggiungerla: così per omaggiarla ha iniziato una raccolta fondi da donare all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era in cura.

"Fino ad ora la risposta delle persone é stata inaspettata - afferma - permettendoci di superare già quota 4000 euro, ma possiamo fare ancora di più".

Per contribuire alla raccolta è possibile cliccare qui https://www.gofundme.com/f/in-ricordo-di-maria-giovanna?utm_medium=social&utm_source=fbmessenger&utm_campaign=p_na+share-sheet&rcid=a4b7a00c54164a90b7597164c3d98604.

Per ogni info è anche possibile contattare il numero 3345641192.