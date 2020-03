Coronavirus a luci rosse, il portale porno Pornhub dona accesso gratuito agli italiani e soldi contro il virus

Anche il porno si mobilita per combattere il Coronavirus Covid19. Pornhub, principale portale al mondo di intrattenimento per adulti, ha deciso di donare la propria percentuale di proventi del mese di marzo della piattaforma Modelhub (quella dei contenuti originali prodotti dai Model) per "aiutare l'Italia durante questa emergenza". Ma Pornhub offre anche ad ogni italiano l'accesso gratuito a suoi servizi Premium per tutto il mese di marzo. "Per tenervi compagnia nel corso di queste settimane in casa - spiega la piattaforma a luci rosse - per tutto il mese potrete accedere gratuitamente a Pornhub Premium, senza bisogno di carta di credito". Sulla sua pagina di accesso Pornhub scrive: "Forza Italia, we love you".

