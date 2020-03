Siena, chiedono sgravi fiscali per assunzioni che non ci sono: denunce e sequestri

Operazione della guardia di finanza di Siena.

Eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal tribunale. L’accertamento condotto nei confronti di un’azienda operante nel settore della manutenzione degli impianti di condizionamento e termici, aveva permesso di appurare che a fronte del valore decisamente elevato dei crediti portati in compensazione, la società non avesse aumentato in maniera significativa la forza lavoro. Infatti le dichiarazioni dei sostituti d’imposta - modelli 770 - presentati dall’impresa non evidenziavano incrementi occupazionali atti a giustificare l’ottenimento del credito d’imposta utilizzato.

I successivi riscontri effettuati portavano alla luce il coinvolgimento di due professionisti che si erano ripartiti gli adempimenti contabili e tributari al fine dell’ottenimento, da parte dell’azienda verificata, dei vantaggi fiscali inerenti le compensazioni dei crediti inesistenti.

Nei confronti del sodalizio, composto dal rappresentante legale della società e dai due professionisti, il tribunale di Siena ha disposto il sequestro preventivo fino a concorrenza del debito erariale pari ad euro 156.000. In tale prospettiva nei giorni scorsi si è proceduto al sequestro delle quote sociali di due imprese, le disponibilità finanziarie e due immobili a loro riconducibili per un valore complessivo di oltre 150.000 euro. I tre uomini sono stati denunciati.

I controlli della guardia di finanza continuano.