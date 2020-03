Coronavirus, a passeggio a Siena da Vicenza: marito e moglie sorpresi dai carabinieri e denunciati

Coronavirus, esito dei primi controlli anche in provincia di Siena.

Hanno lasciato Vicenza per andare in vacanza nella loro seconda casa a Montalcino, ma sono stati sorpresi e denunciati dai carabinieri per il mancato rispetto del decreto sull'emergenza coronavirus. Due coniugi vicentini settantenni sono stati trovati a passeggiare nel centro storico di Montalcino e al controllo dei militari non hanno saputo giustificare la propria presenza nel borgo del celebre vino Brunello.

I controlli delle forze dell'ordine andranno avanti su tutto il territorio provinciale anche nei prossimi giorni: chi viene trovato in giro senza una motivazione valida va incontro a una denuncia.