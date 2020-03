Coronavirus, altri tre casi a Siena: ecco la situazione aggiornata della Asl

Coronavirus, tre nuovi casi in provincia di Siena.

L’Azienda Asl Toscana sud est comunica di aver identificato da ieri i probabili positivi nella provincia di Siena. Una donna di 72 anni di Chiusi, in sorveglianza attiva domiciliare; una donna di 22 anni di Chiusi, in sorveglianza attiva domiciliare; un uomo di 62 anni di Poggibonsi, in sorveglianza attiva domiciliare. A dare notizia dei due nuovi casi a Chiusi era già stato il sindaco Juri Bettollini nella consueta diretta mattutina. A questi casi si aggiunge quello di San Quirico d'Orcia.

L’Azienda si è già raccordata con le autorità competenti, per risalire ai contatti delle persone.