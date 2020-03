Siena, spaccia in casa nascondendo la droga sotto la poltrona della nonna

Un 45enne di Poggibonsi è stato arrestato ieri per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della Stazione di Poggibonsi.

I militari in borghese, si erano organizzati per trascorrere una giornata a monitorare i movimenti casalinghi dell’uomo. Uno di loro si era andato addirittura a posizionare in cima alle scale del condominio, nel quale il sospettato risiede e aveva notato che quell’uomo, ben noto per pregresse esperienze giudiziarie e denunce a carico, a più riprese era entrato in un disimpegno condominiale, una grande stanza ad uso comune, senza portare con sé nessun materiale, almeno apparentemente.

Quando poi, rompendo gli indugi, i militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, si son sentiti poco fortunati, vista l’iniziale inutilità delle ricerche, fino a quando non hanno deciso di disturbare l’anziana nonna dell’uomo, serenamente seduta sulla sua poltrona. Era questo il momento decisivo, perché proprio sotto il comodo cuscino della donna i carabinieri hanno rinvenuto una prima tavoletta di hascisc. Ottenuto questo primo risultato, i militari hanno deciso di comprendere il perché delle visite “inutili” dirette in quel vano condominiale. Dopo quasi un’ora di ricerche, all’interno di un’intercapedine, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 4 tavolette di hascisc. Come poterle attribuire con certezza all’indagato? Certo non solo in relazione alle strane passeggiate di questi. Tutte le tavolette erano confezionate allo stesso modo con cellophane e un adesivo che mostrava l’immagine di una foglia di marijuana. La civetteria di apporre un marchio di fabbrica artigianale, quasi a garanzia di qualità, aveva tradito il condomino, a cui potevano essere attribuiti quasi 600 grammi di sostanza, tali da consentirne l’arresto.