Coronavirus, sette nuovi casi in un giorno a Siena

Sono sette i nuovi casi di coronavirus a Siena e provincia nella diffcile giornata di domenica 8 marzo.

In mattinata la Asl aveva comunicato due casi, due donne di 40 anni, una a Sovicille e una ad Asciano. Nel pomeriggio, purtroppo, si sono aggiunto nuovi contagi, a cominciare da un uomo di 45 anni a Siena.

In serata due casi a Poggibonsi, un uomo di 88 anni, ed una donna di 84 anni. Entrambi sono ricoverati alle Scotte e contatti stretti di casi già noti.

Una donna di 58 anni a Torrita di Siena, anche lei a contatto stretto di caso già noto, si trova attualmente in isolamento domiciliare. Il Comune di Torrita di Siena, attraverso un comunicato ufficiale ha sottolineato che "la persona risultata positiva al test, seppur avente residenza nel nostro comune, ormai da diversi giorni non dimora più nel nostro paese, trovandosi in altra località per motivi familiari. Nelle prossime ore sarà emessa la prima ordinanza per il primo caso di positività al covid-19 (Coronavirus) a Torrita di Siena". Infine una donna di 63 anni a Sarteano contatto stretto di persona proveniente da zona a rischio. Anche lei in isolamento al domicilio.