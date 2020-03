Coronavirus, altri due casi a Siena: Asl al lavoro sui contatti nelle ultime due settimane

Coronavirus, altri due casi in provincia di Siena. Sono stati accertati un caso di positività nel paese di Sovicille e uno ad Asciano. Ne dà notizia l'Asl Toscana Sud Est. Si tratta di un uomo di 40 anni a Sovicille e di una donna ad Asciano. Ambedue collegati ai casi di Chianciano. Sono presso il loro domicilio in sorveglianza attiva.

"Si tratta di una persona già nota al Servizio di Prevenzione della Asl e già sottoposta a misure di quarantena per sorveglianza attiva - spiega il Comune di Sovicille - Si sta ricostruendo in queste ore la catena dei contatti avuti dalla persona contagiata nelle due scorse settimane: questi ultimi saranno sottoposti, a loro volta, a misure di sorveglianza, ancorché asintomatici".

"Non ci sono motivi di particolare allarme - aggiunge il Comune - anche perché le condizioni di salute della persona non destano preoccupazione. La situazione è sotto il controllo delle autorità sanitarie".