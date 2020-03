Blitz dei carabinieri nel cantiere a Siena: violazioni dell'amministratore, dell'ingegnere e dell'operaio

Controllo dei carabinieri e della Asl in una ditta, specializzata nell’esecuzione di lavori edili, in Valdichiana.

All’esito dei controlli venivano rilevate alcune violazioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contestate a 3 persone, operanti tutte a vario titolo per la società operante nel cantiere.



L’amministratore unico incorreva - quale datore di lavoro - in violazioni relative alla carenza di manutenzione delle attrezzature e al mancato avvio all’ addestramento del personale impiegato; un ingegnere, incorreva – quale preposto - nella violazione afferente alla mancata vigilanza in merito alle applicazioni delle citate disposizioni di legge; un operaio specializzato, incorreva - quale lavoratore – in una violazione attinente a comportamenti e operazioni pericolose per la propria incolumità, constatati direttamente dai militari operanti.