Siena, rubano abiti dal contenitore della Caritas in pieno giorno

Incuranti dei passanti e delle auto in transito in un incrocio trafficato, in Piazza d'Armi, due uomini rubano vestiti dal contenitore della Caritas.

E' accaduto a Siena, a mezzogiorno. Protagonisti due uomini. Mentre uno si arrampicava fino alla bocca del cassonetto, l'alto lo aiutava tenendo sorreggendolo e tenendo aperto il dispositivo di chiusura.

I due uomini hanno lavorato a lungo per cercare di prendere più abiti possibili, davanti a passanti e automobilisti che hanno immortalato la scena ed avvertito le forze dell'ordine. Ma quando i controlli sono arrivati i due uomini si erano già allontanati con quello che erano riusciti a prelevare dal contenitore.