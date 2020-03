Coronavirus, altro caso in provincia di Siena. Il sindaco: "Niente allarmismi"

Coronavirus, un altro caso a Siena. A darne la comunicazione è il sindaco di Chiusi, Juri Bettollini.

"Ho appena ricevuto la comunicazione ufficiale del riscontro di un caso positivo al virus Covid19 all’interno del nostro territorio comunale - spiega il sindaco - La persona è già in carico al servizio sanitario e si trova attualmente in quarantena presso il proprio domicilio insieme al nucleo familiare. Per questo ho emesso apposita ordinanza sindacale".

"Cari tutti - aggiunge - adesso è il momento della responsabilità e di riconoscersi comunità come mai abbiamo fatto finora. Per questo Vi prego davvero di non allarmarvi. Al momento non ci sono rischi per nessun plesso scolastico o di altre strutture pubbliche. Vi aggiornerò però tempestivamente se il quadro dovesse cambiare. Siamo in stretto contatto con Asl, Prefettura e servizio sanitario regionale per monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione.

Prego tutta la cittadinanza di attenersi alle norme di prevenzione igenico-sanitarie previste dalla Regione Toscana".