Coronavirus: a Siena 17 test effettuati nella giornata di oggi all'Aou Senese, tutti negativi

Sono 17 i test effettuati dalla Uoc Microbiologia e Virologia dell’Aou Senese nella giornata di sabato 22 febbraio 2020 per casi sospetti di coronavirus, tutti con esito negativo. Un dato in aumento rispetto ai giorni scorsi e comprensivo di tutta l’area vasta sudest, quindi per Siena, Arezzo e Grosseto. “Ringraziamo tutto il personale del pronto soccorso e tutti i professionisti coinvolti nel percorso dedicato al coronavirus, con infettivologi, radiologi, biologi, immunologi, internisti, pneumologi, farmacisti, infermieri e operatori sanitari – spiega Roberto Gusinu, direttore sanitario – che hanno vissuto una giornata di sovraesposizione psicologica e sono stati messi alla prova da un forte aumento di richieste ed autopresentazioni legate alla paura del contagio. In tutti i casi il personale ha fatto il massimo per rassicurare i cittadini e dare sempre supporto psicologico e una pronta risposta diagnostica”.