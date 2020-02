Pallamano, finali di Coppa Italia a Siena: la Ego Handball inizia l'avventura contro Trieste

Vigilia di Coppa Italia di pallamano al PalaEstra. A partire da venerdì 21 febbraio, fino a domenica 23, la Ego Handball Siena viale Sclavo ospiterà tre giorni le otto migliori squadre maschili e le quattro femminili che si contenderanno il primo trofeo del 2020.

La kermesse si aprirà domani con i quarti di finale: alle 14.30 si aprirà la prima sfida tra Conversano e Cassano Magnago, poi Pressano e Junior Fasano alle 16.30, Bolzano e Brixen alle 18.30 ed infine la Ego Siena che affronterà alle 20.30 Trieste. Nella giornata di sabato andranno in scena le semifinali femminili e maschili, ed infine domenica la giornata si aprirà con le finali per il terzo posto di ciascuna categoria e le finalissime in chiusura di giornata.

I tagliandi sono disponibili sul circuito Ciaotickets, presso le tabaccherie e alla biglietteria del PalaEstra a partire dalle 11..