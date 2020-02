Schianto sulla Siena-Grosseto, donna resta incastrata nell'auto: arrivano i vigili del fuoco per liberarla

Incidente stradale sulla strada statale 223 Siena-Grosseto.

Lo schianto è avvenuto nei pressi del capoluogo maremmano, all'altezza dell'uscita per Roselle, direzione Grosseto. Un'autovettura, con a bordo la sola conducente, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale intervenuta sulla Due Mari per stabilire le cause dell'incidente e per mettere in sicurezza l'arteria, è uscita di strada.

La squadra dei vigili del fuoco intervenuta sull'incidente ha provveduto ad estrarre la donna rimasta incastrata all'interno dell'autovettura e a consegnarla al personale del 118 per il trasporto presso l'ospedale della Misericordia di Grosseto, dove è stata sottoposta ai primi accertamenti.