Siena, autobus bloccato in viale Bracci. Tiemme: "Nessuna ruota persa, colpa dei chiodi sulla strada"

Tiemme interviene per fare chiarezza sull’episodio che si è registrato nella giornata di ieri, martedì 18 febbraio 2020, interessando un proprio autobus urbano in transito in viale Bracci a Siena.

"Nessuna ruota persa - si legge nella nota - quello che si vede nella foto pubblicata, è il battistrada del pneumatico. L’azienda, infatti, dopo i dovuti approfondimenti tecnici, ha riscontrato che una doppia foratura, causata da due chiodi, ha provocato il distaccamento del battistrada dal corpo dal pneumatico. La ruota è rimasta salda al suo posto, attaccata all’asse. Ovviamente i tecnici sono intervenuti sul posto per garantire la riparazione e, per consentire agli utenti di arrivare a destinazione, in particolare gli studenti, è stato messo in servizio un altro autobus".

"Ciò rende evidente - aggiunge l'azienda - che l'evento non ha niente a che vedere con la presunta “cattiva" manutenzione dei pneumatici ma è del tutto fortuito e può verificarsi a qualsiasi tipo di veicolo in circolazione".

