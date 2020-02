"Siena dentro e fuori", la mostra di Stefano Vigni

Dal 6 al 22 marzo la Galleria Olmastroni di Siena (Palazzo Patrizi – Via di Città, 75) ospiterà “Forma/ae – Siena dentro e fuori”, mostra realizzata dal fotografo senese Stefano Vigni. Protagoniste dell’esposizione saranno le fotografie utilizzate dall’autore per il libro in due volumi Forma/ae (Seipersei editore), uscito a dicembre 2019.

La mostra sarà divisa in due parti: scatti in bianco e nero per Siena, a colori e videoinstallazione per le Crete Senesi e la Val d’Orcia. I due lati dell’esposizione sono una rappresentazione del dualismo tra campagna e città ricercati nel libro Forma/ae.

Le immagini presentatate alla mostra “Forma/ae – Siena dentro e fuori” propongono uno sguardo inedito su territori ed edifici conosciuti in tutto il mondo. La forza della fotografie di Vigni, è il filtro dello spettatore per immaginare visioni innovative di soggetti noti.

Il “dentro” e il “fuori” le mura sono per il fotografo senese come lo Yin e lo Yang, due metà uguali ma opposte, che si appartengono, diverse ma inscindibili, contenenti ognuna il seme e la bellezza dell’altra.

L’allestimento con al centro le fotografie di Stefano Vigni rientra nella rassegna “Le stagioni dell’arte” programmata dal Comune di Siena. La mostra, a ingresso gratuito, sarà aperta tutti i giorni dalle 15,30 alle 18,30. Inaugurazione venerdì 6 marzo ore 17.30.