Volley, Emma Villa Siena rimontata e sconfitta dalla Materdomini Castellana Grotte

E’ stata una partita lunghissima e certamente molto emozionante. La Emma Villas Aubay Siena ha lottato per cinque set fino ad un tiratissimo tiebreak ma alla fine hanno prevalso i padroni di casa della Materdomini Castellana Grotte. I biancoblu tornano dalla Puglia con un punto in più in classifica e mantenendo comunque la prima posizione della graduatoria.

Materdomini Castellana Grotte – Emma Villas Aubay Siena 3-2 (21-25, 25-20, 24-26, 25-20, 16-14)

MATERDOMINI CASTELLANA GROTTE: Fiore 13, Manginelli, Gargiulo 11, Valera 4, Panciocco 3, Sportelli, Patriarca 16, El Moudden, Cazzaniga 29, Floris, Battista (L), Paradiso. Coach: Castellano. Assistente: Castiglia.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Zamagni 8, Marra (L), Cappelletti, Falaschi 2, Lucconi, Gitto 8, Zanni, Smiriglia, Gabriel 7, Mariano 13, Milan 19, Romanò 14. Coach: Graziosi. Assistente: Pelillo.

Arbitri: Matteo Talento, Giuseppe De Simeis.

NOTE. Video Check: richiesto nel primo set da Castellana Grotte sul 17-20; richiesto nel terzo set da Castellana Grotte sull’8-9, sul 12-13 (decisione cambiata) e sul 20-23; richiesto nel quinto set da Siena sull’8-8.

Percentuale in attacco: Castellana Grotte 49%, Siena 49%. Positività in ricezione: Castellana Grotte 66%, Siena 56%. Muri punto: Castellana Grotte 15, Siena 9. Ace: Castellana Grotte 7, Siena 3. Errori in battuta: Castellana Grotte: 25, Siena 22.

Durata del match: 2 ore e 2 minuti (24’, 24’, 28’, 26’, 20’).