Siena, auto fuori strada: sono tre i feriti nell'incidente, tra loro anche una bambina

C'è anche una bambina di 7 anni tra le persone ferite nell'incidente avvenuto domenica 16 febbraio a Sant'Albino, nel comune di Montepulciano. Altre due donne ferite: una di 65 anni, le cui condizioni come quelle delle bimba non destano preoccupazione, e una di 39, che è stata trasferita in codice 2 all'ospedale di Nottola. Anche le altre due persone, in codice 1, sono state trasportate per precauzione all'ospedale da un'ambulanza del 118.

Sul posto, oltre ai sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco. Per cause in corso di aggiornamento l'auto è finita fuori strada e poi si è ribaltata.