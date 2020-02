Siena, auto si ribalta e finisce fuori strada: sul posto ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco

Incidente nel primo pomeriggio di domenica 16 febbraio a Sant'Albino, nel territorio comunale di Montepulciano.

Coinvolta un'autovettura che per cause ancora da stabilire da parte dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi, è finita fuori strada per poi ribaltarsi, con gli occupanti che si trovavano già fuori dalla vettura all'arrivo della squadra dei vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, giunti sul posto per mettere in sicurezza il veicolo.

Sul posto anche personale sanitario del 118 e i carabinieri della compagnia di Montepulciano. Non si segnalano feriti tra gli occupanti dell'auto che è finita fuori strada.

E' la seconda auto ribaltata in poche ore in provincia di Siena.