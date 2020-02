Siena, Scaramelli tuona sulla prescrizione: "Italia Viva non molla, Bonafede se ne faccia una ragione"

“Non si molla. Bonafede se ne faccia una ragione. Italia Viva anche oggi in consiglio regionale ha dimostrato di tenere alta la barra sulla prescrizione. Straordinaria la partecipazione al nostro primo convegno in Consiglio regionale per fare un'analisi seria e approfondita sull'eliminazione della prescrizione. Abbiamo dimostrato che non serve a garantire processi più veloci, ma esattamente al contrario. Noi ci teniamo i nostri valori, gli altri si tengano le poltrone. Per noi i diritti vengono prima”.

A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva al convegno: “Riforma prescrizione: fine processo mai?” che si è svolto all’Auditorium di Palazzo del Pegaso.