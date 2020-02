Sanità in Toscana e a Siena, il presidente della Regione Rossi: "Miglioramenti e 500 milioni di investimenti"

“L’accordo di oggi con i sindacati è frutto di un lavoro serrato che chiude un percorso e ne avvia uno nuovo per una sanità pubblica accessibile a tutti”. A dirlo il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi in occasione della firma del Protocollo d’intesa per lo sviluppo di interventi mirati in ambiti prioritari di programmazione sanitaria, siglato questa mattina, in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze,insieme ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil regionali, dei sindacati dei pensionati e della funzione pubblica, alla presenza dell’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi.

“Gli obiettivi che ci siamo dati e gli impegni che abbiamo preso ci aiuteranno a migliorare la sanità toscana, che, in questi anni difficili per il nostro paese, è riuscita comunque a mantenere condizioni di buon livello per la salute dei cittadini – ha aggiunto il presidente Rossi, facendo riferimento, in particolare, all’organizzazione degli ospedali che colloca la Toscana tra le migliori regioni italiane -Anche nel settore della prevenzione e nella gestione dei territori dobbiamo continuare a investire. Ora si aprono scenari di ripresa, i fondi ci sono. Ad aprile sbloccheremo 500 milioni di euro per i progetti di edilizia sanitaria e il rafforzamento della rete ospedale-territori".