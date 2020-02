Siena, altra tragedia sulla strada: motociclista si schianta contro il guard rail e muore

E' morto in un incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di sabato 8 febbraio all'ingresso dell'abitato di Radda in Chianti.

Matteo Steri aveva 30 anni, ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il guard rail. Per lui non c'è stato niente da fare, nonostante l'intervento del 118 e dell'elisoccorso Pegaso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Poggibonsi, per stabilire la dinamica dell'incidente, avvenuto attorno alle 17.

Il giovane viveva a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo.

E' la seconda tragedia in una giornata drammatica, sulle strade senesi. Durante la mattina era infatti morto anche un giovane sportivo della Valdelsa.