Serie C, la Robur Siena verso la partitissima con il Monza: in visita l'assessore Benini

Gradita visita da parte dell’assessore allo sport del Comune di Siena Paolo Benini alla Robur Siena. L’assessore ha incontrato i giocatori bianconeri, lo staff e la dirigenza all’Acquacalda, prima della partitissima con il Monza in programma domenica 9 febbraio.

“Ho voluto portare il mio saluto e quello dell’Amministrazione alla società e alla squadra anche in vista del prossimo impegno – sottolinea l’assessore allo sport- e date le mie competenze ho voluto anche parlare con la squadra per dire che per giocare bene occorre essere concentrati sul proprio gioco e sul momento senza pensare a ieri o a domani. Occorre anche che si capisca che eè necessario schermarsi da ciò che li circonda e che i tifosi hanno il loro ruolo compreso quello di protestare se non sono soddisfatti. Chiedo tuttavia a questi ultimi – ha concluso Paolo Benini – lo sforzo di lasciare da parte, in questo momento, le polemiche e sostenere la squadra con intensità e passione. I conti si fanno alla fine”.