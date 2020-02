Due giorni. E' il tempo che separa Siena da un grande appuntamento comunitario in programma venerdì 7 febbraio 2020. Le 17 società di contrada si mobilitano e organizzano un evento in favore dell'ambiente, con l'intento di limitare l'utilizzo della plastica. I rioni senesi si inseriscono quindi a pieno titolo nell'ampio movimento che da tempo in tutto il mondo (sulla scia dell'azione di Greta Thunberg) pone grande attenzione a queste tematiche con l'intento di ottenere effetti benefici per la salvaguardia del pianeta. L'iniziativa in questione è una “cena plastic free”, in contemporanea, attraverso la quale si vuole “sensibilizzare i contradaioli all'uso di materiale alternativo alla plastica”. E i numeri sono imponenti perchè alla fine dovrebbero essere più di tremila le persone che parteciperanno all'evento

Progetto

L'idea è nata in seno al coordinamento dei presidenti delle società di contrade e verrà concretizzata con diciassette cene nei diciassette rioni venerdì 7 febbraio (in alcune contrade l'evento sarà effettuato il giorno seguente a causa di indisponibilità per il giorno 7). La cena produrrà anche un altro risultato significativo: una somma che sarà raccolta verrà devoluta per l'acquisto di un'apparecchiatura che consentirà di abbattere la barriera architettonica nel nuovo laboratorio nel vicolo del Saltarello dove è nata la “città dei mestieri”, vale a dire il luogo dove tutte le contrade affineranno qualità e professionalità artigiane per la realizzazione di bandiere, tamburi e quant'altro.

Betti

“La realizzazione di questo evento testimonia la grande attenzione e la sensibilità che sono presenti nei rioni relativamente alla questione ambientale e dell'utilizzo della plastica – afferma Alessandro Betti, segretario del coordinamento dei presidenti delle società di contrada – Ci siamo resi conto che il consumo di plastica è certamente rilevante nel quotidiano e nelle varie contrade”. “Seguendo gli input internazionali di sensibilizzazione su tali tematiche - prosegue - abbiamo organizzato questa iniziativa, volendo dare un messaggio importante di attenzione e di rispetto dell'ambiente. Al tempo stesso abbiamo deciso di destinare una quota fissa per ogni contrada per poter arrivare ad installare delle apparecchiature che consentiranno di superare le barriere architettoniche al Saltarello per il laboratorio comune di scambio della città dei mestieri”.