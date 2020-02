Basket, la Mens Sana Siena va all'assalto del Crocetta: una partita in notturna da vincere

La Mens Sana va a completare il quadro della terza giornata del girone di ritorno del campionato di promozione con la trasferta sul parquet di Ponte a Elsa (Empoli) contro La Crocetta San Miniato. Palla a due giovedì 6 febbraio, alle ore 21,15. Assente ancora Niccolò Franceschini, che ha intrapreso il percorso di recupero dopo l’operazione al ginocchio sinistro.

“Dopo qualche giorno di stop – commenta il coach Pierfrancesco Binella – dobbiamo subito riprendere confidenza con il parquet, per quanto abbiamo aumentato il livello degli allenamenti negli ultimi giorni, comprendendo anche un test amichevole con Valdambra. Siamo in una fase della stagione in cui è necessario alzare l’asticella, le ultime partite dimostrano come gli avversari comincino a conoscerci meglio e per questo dobbiamo studiare soluzioni alternative, sia attraverso l’intensità difensiva che i giochi offensivi”.

La partita fra La Crocetta San Miniato e Mens Sana BasketBall sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Mens Sana Basketball Academy. La società La Crocetta ha comunicato che il biglietto di ingresso costerà dieci euro.