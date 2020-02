Siena, mobilitazione per salvare un gatto da 48 ore su un albero. I vigili del fuoco non ci sono riusciti

Da oltre 48 ore un piccolo gatto è in cima al tronco di un albero e non riesce a scendere. Il micio si trova in un boschetto in zona Belvedere, a Colle Val d'Elsa. La zona non è accessibile con i mezzi, ma solo a piedi.

Nel pomeriggio sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi, ma non sono riusciti ad avvicinarsi alla zona con l'autoscale, ed è risultato inutile ogni tentativo per raggiungerlo con le scale normali. Troppo alto e fino il tronco dell'albero.

Per salvare il micio si sono mobilitate molte persone oltre all'associazione A...Mici Miei, ma ogni tentativo è stato vano. Per questo è stato lanciato un appello a chiunque abbia attrezzature per poterlo raggiungere. E' la terza notte che il gatto trascorre sull'albero, senza poter mangiare e bere.