Siena, sei immigrati ubriachi: arriva la polizia municipale e li multa

Continuano gli episodi negativi legati al consumo di alcol nella città di Siena.

Nel pomeriggio di martedì 4 febbraio gli agenti della polizia municipale di Siena, allertati da alcuni residenti si sono recati in Pescheria dove hanno trovato e disposto una sanzione amministrativa di 102 euro a sei cittadini rumeni, cinque uomini ed una donna, per ubriachezza manifesta come provvisto dall'articolo 688 del codice penale.

Quello legato al consumo e all'abuso di bevande alcoliche a Siena e nel resto della provincia sta diventando un problema reale, con episodi legati a comportamenti scorretti che si susseguono.