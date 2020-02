Ancora vento forte a Siena e in tutta la Toscana: prolungata l'allerta meteo della protezione civile

Ancora vento forte da nord est nelle giornate di oggi, martedì 4 febbraio, e per domani. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per vento fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 5 febbraio su tutta la Toscana.

Il codice arancione emesso ieri sulla costa livornese e grossetana termina invece alle 18 di oggi.

Nella città di Siena oggi è arrivata la pioggia, seppur breve. Nelle prossime ore è atteso un brusco abbassamento delle temperature.



Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.