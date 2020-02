Siena, altro caso di bancarotta: beni per 60mila euro dall'azienda fallita alla nuova società. Due denunciati

Ancora un caso di bancarotta in provincia di Siena. Macchinari, piani cottura ed elettrodomestici, fraudolentemente sottratti all’attivo fallimentare di un'azienda della Valdichiana che operava nel settore dell'installazione di impianti idraulici di impianti e di condizionamento, da parte dei soggetti insolventi, tutti riconducibili alla stessa famiglia, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza.

L’amministratore ed il socio unico infatti, nei mesi precedenti il fallimento, dopo aver fittiziamente trasferito la sede della società in provincia di Palermo, avevano costituito una società operante nello stesso settore e nella medesima sede operativa dell’impresa fallita.

Le indagini avevano evidenziato l’esistenza di numerosi beni mobili quali macchinari, piani cottura, elettrodomestici che, pur risultanti in carico alla società fallita, in sede di inventario della curatela non erano stati rinvenuti.

Le perquisizioni eseguite nella sede della nuova società hanno permesso di ritrovare tutti i beni sottratti, per un valore di 60mila euro. A carico delle persone cui è addebitata la bancarotta per distrazione è stato altresì ipotizzato il reato di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.