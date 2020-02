Da Siena al festival di Sanremo: un parrucchiere sbarca al teatro Ariston. Ecco chi è

Un parrucchiere da Siena a Sanremo. Il festival della canzone italiana è pronto a iniziare: nella settantesima edizione ci sarà anche un senese a lavorare in giornate che saranno sicuramente molto intense.

E' Giuseppe Castiglione, 44enne siciliano di nascita ma che a Siena vive e lavora ormai da venti anni. In viale Toselli da sei anni c’è il Giuseppe Castiglione Beautè Store e da tre anni il parrucchiere 44enne ha anche aperto una barberia in via dei rossi.

“Il festival di Sanremo io l’ho sempre guardato, come tutti gli italiani – dice – Adesso invece sarò lì per lavorare e sarà un’esperienza fantastica”.

SUL CORRIERE IN EDICOLA SABATO 1 FEBBRAIO IL SERVIZIO COMPLETO