Siena, investita da un'auto in via Vittorio Emanuele: donna ferita, arriva l'ambulanza

Una donna è rimasta ferita nel pomeriggio di giovedì 30 gennaio a Siena. L'incidente è avvenuto in via Vittorio Emanuele, nella zona dell'antiporto.

Stando a una prima ricostruzione la donna sarebbe stata investita da un'auto. Pronti i soccorsi di alcune persone che stavano camminando nella zona, prima dell'arrivo dell'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna all'ospedale Le Scotte di Siena.

Nella zona, a causa di questo incidente (la donna è rimasta a terra in attesa dell'arrivo dei sanitari) si sono creati rallentamenti alla circolazione stradale. Non si conoscono al momento le condizioni della persona ferita, che comunque era a terra cosciente in attesa dei soccorsi.