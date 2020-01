Siena, albero cade su un camion in transito, tragedia sfiorata a Colle Val d'Elsa. Illeso il conducente

Tragedia sfiorata nel comune di Colle Val d'Elsa, sulla Provinciale Traversa Maremmana. Un albero è caduto su un camion in transito. Illeso il conducente del mezzo ma le conseguenze sarebbero state molto più gravi se la pianta, invece di cadere su un mezzo di grosse dimensioni, si fosse abbattuto su una utilitaria o peggio ancora su una moto.

Per liberare il camion dalla pianta e mettere in sicurezza la strada sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco. Su tutta la provincia di Siena è in atto, per tutta la notte, un codice di rischio arancione per forti raffiche di vento.